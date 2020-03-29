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Сегодня Украина перешла на летнее время
29.03.2020 10:00
Украина в воскресенье, 29 марта, перешла на "летний" порядок исчисления времени. Об этом сообщает РБК-Украина.
В 3:00 ночью стрелки часов переместились на час вперед - на 4:00. Переход на летнее время происходит в Украине более 20 лет согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Теги: часы, летнее время, стрелки
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