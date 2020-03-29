- В Борисполь прибыл самолет с медпомощью из Китая14:00
- В Украине число заболевших коронавирусом превысило 40011:00
- Сегодня Украина перешла на летнее время10:00
- Число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 31111:00
- За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-1911:00
- На Буковине еще три человека излечились от коронавируса10:00
- "Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса16:00
- Повторный тест на COVID-19 супружеской пары из Днепра дал отрицательный реультат15:00
- Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения11:00
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-1909:00
В Борисполь прибыл самолет с медпомощью из Китая
В Борисполе приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT с очередной партией медицинских средств из китайского города Сямэнь. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в воскресенье, 29 марта, передает Корреспондент.net.
Самолет доставил в Украину 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 миллионов медицинских масок и другие средства защиты.
"После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих. Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тысяч ПЛР-тестов". - сказано в сообщении.
"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты", - заявил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.
Теги: Украина, Китай, гуманитарная помощь, медицина, COVID-19
- Украина просит у Китая деньги на закупку машин "скорой помощи"
- "Дешевая" китайская гречка была закуплена по сумасшедшей цене
- Азаров пригласил в Украину премьера Китая
- Перец чили может помочь при гипертонии
- Медики на Евро-2012 "обдерут" иностранцев без страховок
- На Харьковщине нашли подпольный цех, где китайцы выращивали грибы
- В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-1909:00
- В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области16:00
- В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина10:00
- В Мариуполе изменили правила въезда в город13:00
- CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута08:00
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус12:00
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко17:00
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус08:00
- В Борисполь прибыл самолет с медпомощью из Китая14:00
- Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля13:00
- В Украине число заболевших коронавирусом превысило 40011:00
- Сегодня Украина перешла на летнее время10:00
- В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-1909:00
- В испанской «Валенсии» 10 футболистов заразились коронавирусом17:00
- В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области16:00
- Карантин улучшил качество воздуха над Европой15:00
- У фронтмена группы Rammstein не подтвердилось подозрение на коронавирус13:00
- Число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 31111:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- В Мариуполе изменили правила въезда в город
- В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области
- CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута
- COVID-19 обнаружили в Кремле
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-19
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая
- Число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 311
- ВОЗ дала рекомендации по борьбе с COVID-19
- В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-19
- В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина