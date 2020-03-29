В Борисполь прибыл самолет с медпомощью из Китая

29.03.2020 14:00

В Борисполе приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT с очередной партией медицинских средств из китайского города Сямэнь. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в воскресенье, 29 марта, передает Корреспондент.net.

Самолет доставил в Украину 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 миллионов медицинских масок и другие средства защиты.

"После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих. Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тысяч ПЛР-тестов". - сказано в сообщении.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты", - заявил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.