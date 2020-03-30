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Минздрав опубликовал список больниц для госпитализации пациентов с COVID-19
30.03.2020 08:00
Министерство здравоохранения совместно с главами ОГА и НСЗУ предусмотрело 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов c COVID-19, состояние которых ухудшается. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, - не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение", - говорится в сообщении.
Теги: список, Минздрав, госпитализация, больница, COVID-19
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