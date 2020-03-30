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В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 23 случая;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 8 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 случай;
Кировоградская область - 4 случая;
г. Киев - 102 случая;
Киевская область - 49 случаев;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Одесская область - 8 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ривненская область - 11 случаев;
Сумская область - 9 случаев;
Тернопольская область - 60 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черновицкая область - 75 случаев;
Черкасская область - 50 случаев;
Черниговская область - 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 марта 2020 в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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