Ощадбанк продлит действие истекших платежных карт

31.03.2020 13:00

Все карты Ощадбанка, срок действия которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком, передает Файненс.юа.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Наша команда активно работает над тем, чтобы в условиях карантина клиенты имели бесперебойное обслуживание. Мы продлили действие карт, которое заканчивается во время карантина. Итак, пенсионеры, как и другие клиенты, могут не спешить за новой картой в банкомат для снятия денег, а спокойно из дому заказывать продукты онлайн и производить другие платежи», – отметил Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.

Для минимизации контактов с наличными Ощадбанк рекомендует оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками. При расчетах на сумму до 1000 грн картой Visa и до 500 грн картой Mastercard вводить PIN-код не требуется.