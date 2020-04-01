Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки

01.04.2020 08:00

Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в постановлении №5, опубликованном на сайте Минздрава.

Рынки смогут работать в случае пребывания не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка, а также при зарегистрированном производителе пищевой продукции.

Необходимо также, чтобы была предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.

Персонал и покупатели должны быть обеспечны необходимыми сердствами индивидуальной защиты.

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.