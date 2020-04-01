В Украине за сутки зафиксировано 120 новых случаев COVID-19

01.04.2020 11:00

В Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 49 случаев;

Волынская область - 7 случаев;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 64 случая;

Кировоградская область - 6 случаев;

г. Киев - 134 случая;

Киевская область - 57 случаев;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 12 случаев;

Полтавская область - 2 случая;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 98 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черновицкая область - 104 случая;

Черкасская область - 52 случая;

Черниговская область - 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля 2020 в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.