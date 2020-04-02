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Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов

02.04.2020 15:00
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Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов

Правительство сняло запрет на работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно. Об этом в четверг, 2 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает Корреспондент.net.
Помимо указанного, во время карантина теперь разрешена продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.
"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.
Также правительство рекомендовало бизнесу допускать не более одного посетителя на 10 кв. м торгового зала с учетом 1,5-м дистанции между людьми.



Теги: разрешение, карантин, ломбард, Кабмин
 
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