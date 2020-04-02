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Коронавирус добрался до ВСУ
По состоянию на 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.
Заразилась работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, которая сначала лечила ОРЗ, а потом у нее обнаружили коронавирус.
"Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР.
"Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больного проведена дезинфекция", - добавили в ВСУ.
Теги: заражение, ВСУ, COVID-19
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