В Украине подтверждены 804 случая COVID-19

02.04.2020 11:00

В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 51 случай;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 10 случаев;

Донецкая область - 7 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 19 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случая;

Кировоградская область - 7 случаев;

г. Киев - 160 случаев;

Киевская область - 64 случая;

Львовская область - 11 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 14 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 19 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 106 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черновицкая область - 143 случая;

Черкасская область - 54 случая;

Черниговская область - 3 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.