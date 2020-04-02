Зеленский подписал закон о социальных гарантиях на период карантина

02.04.2020 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в соответствии с распространением коронавируса, который парламент принял 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает СТРАНА.ua.

Документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19)" № 540-IX предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных Covid-19, а работникам социальной защиты населения, которые оказывают услуги гражданам, пребывающим дома, - до 100% заработной платы.

Правительство на период карантина получает право устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия Covid-19 и их поставка освобождаются от уплаты НДС.

Закон позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Документом предусмотрена выплата помощи по частичной безработице сотрудникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина, выполнение дистанционной работы не влечет за собой ограничений трудовых прав или уменьшения зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически - гражданам не нужно подвергать себя опасности и являться в соответствующие учреждения.

Предусмотрен запрет повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц -– предпринимателей: первая группа - с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа - с 1,5 млн грн до 5 млн грн, третья группа - с 5 млн грн до 7 млн грн.