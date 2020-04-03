Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина

03.04.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина

Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram, передает Корреспондент.net.
Он подчеркнул, что жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру.
В частности, Кабинет министров усилил ограничения и запретил:

  • с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
  • с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);
  • посещение детских площадок;
  • нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
  • самовольное оставление места обсервации (изоляции).


Теги: карантин, ограничение, Кабмин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх