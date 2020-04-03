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Кабмин запретил экспорт гречки

03.04.2020 09:00
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Кабмин запретил экспорт гречки

На внеочередном заседаниии правительства в четверг, 2 апреля, приняли решение запретить до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки, сообщает пресс-центр Минэкономразвития, передает Корреспондент.net.
Так, постановлением вводится временный - до 1.07.2020 г. режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеной (без плодовой оболочки).
В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00). Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к Постановлению 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".
Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан).



Теги: экспорт, запрет, гречка, Кабмин
 
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