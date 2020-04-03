Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

НБУ купил доллары на межбанке и укрепил гривну

03.04.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НБУ купил доллары на межбанке и укрепил гривну

В пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,59 грн, что на 16 копеек ниже в сравнении с предыдущим банковским днем, сообщает СТРАНА.ua.
Евро сегодня подешевел на 24 копейки и составил 30,08 грн. Российский рубль тоже немного подешевел и теперь его цена составляет 0,350 грн.
Кроме того отмечается, что в понедельник и среду НБУ не выходил на рынок с интервенциями, а во вторник и четверг купил 64 и 34 миллиона долларов соответственно для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.



Теги: НБУ, гривня, курс валют
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх