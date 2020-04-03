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НБУ купил доллары на межбанке и укрепил гривну
03.04.2020 12:00
В пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,59 грн, что на 16 копеек ниже в сравнении с предыдущим банковским днем, сообщает СТРАНА.ua.
Евро сегодня подешевел на 24 копейки и составил 30,08 грн. Российский рубль тоже немного подешевел и теперь его цена составляет 0,350 грн.
Кроме того отмечается, что в понедельник и среду НБУ не выходил на рынок с интервенциями, а во вторник и четверг купил 64 и 34 миллиона долларов соответственно для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.
Теги: НБУ, гривня, курс валют
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