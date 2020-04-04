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"Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса
04.04.2020 09:00
Депутат от СН Руслан Горбенко рассказал о лечении и выздоровлении от COVID-19. Об этом Горбенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выписывают домой. При поступлении состояние было тяжелое", — отметил он.
Горбенко опубликовал схему лечения и поблагодарил персонал инфекционного отделения Александровской больницы.
"Совет не от профессионального доктора, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях", — написал депутат, сам лечившийся в больнице.
"Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально!" — добавил он.
Теги: лечение, нардеп, Слуга народа, COVID-19
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