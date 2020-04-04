"Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса

04.04.2020 09:00

Депутат от СН Руслан Горбенко рассказал о лечении и выздоровлении от COVID-19. Об этом Горбенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выписывают домой. При поступлении состояние было тяжелое", — отметил он.

Горбенко опубликовал схему лечения и поблагодарил персонал инфекционного отделения Александровской больницы.

"Совет не от профессионального доктора, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях", — написал депутат, сам лечившийся в больнице.

"Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально!" — добавил он.