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В Украине число зараженных COVID-19 превысило тысячу

04.04.2020 11:00
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В Украине число зараженных COVID-19 превысило тысячу

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 66 случаев;
- Волинская область - 17 случаев;
- Днипропетровская область - 14 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 9 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 28 случаев;
- Ивано-Франковская область - 94 случая;
- Кировоградская область - 19 случаев;
- г. Киев - 195 случаев;
- Киевская область - 77 случаев;
- Львовская область - 14 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 26 случаев;
- Полтавская область - 8 случаев;
- Ривненская область - 31 случай;
- Сумская область - 37 случаев;
- Тернопольская область - 135 случаев;
- Харькавская область - 1 случай;
- Херсонская область - 8 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 206 случаев;
- Черкасская область - 61 случай;
- Черниговская область - 5 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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