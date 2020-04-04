- В Украине число зараженных COVID-19 превысило тысячу11:00
- "Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса09:00
- Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина14:00
- НБУ купил доллары на межбанке и укрепил гривну12:00
- В Украине зафиксировано 138 новых случаев COVID-1911:00
- Кабмин запретил экспорт гречки09:00
- Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов15:00
- Коронавирус добрался до ВСУ12:00
- В Украине подтверждены 804 случая COVID-1911:00
- Зеленский подписал закон о социальных гарантиях на период карантина09:00
В Украине число зараженных COVID-19 превысило тысячу
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 66 случаев;
- Волинская область - 17 случаев;
- Днипропетровская область - 14 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 9 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 28 случаев;
- Ивано-Франковская область - 94 случая;
- Кировоградская область - 19 случаев;
- г. Киев - 195 случаев;
- Киевская область - 77 случаев;
- Львовская область - 14 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 26 случаев;
- Полтавская область - 8 случаев;
- Ривненская область - 31 случай;
- Сумская область - 37 случаев;
- Тернопольская область - 135 случаев;
- Харькавская область - 1 случай;
- Херсонская область - 8 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 206 случаев;
- Черкасская область - 61 случай;
- Черниговская область - 5 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила13:00
- В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры10:00
- На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-1908:00
- "ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными17:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом10:00
- В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-1908:00
- В "ДНР" заявили о первом случае коронавируса09:00
- В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области12:00
- Кабмин хочет направить в "Л/ДНР" гумпомощь для борьбы с коронавирусом13:00
- В Украине число зараженных COVID-19 превысило тысячу11:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- Украина запустила собственное производство ПЦР-тестов на COVID-1910:00
- "Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса09:00
- Лев Лещенко выложил видео из больницы17:00
- UEFA призвал страны-участницы доиграть чемпионаты16:00
- В Тунисе соблюдение карантина контролируют роботы (ВИДЕО)15:00
- Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина14:00
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила13:00
- НБУ купил доллары на межбанке и укрепил гривну12:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-19
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила
- В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры
- В "ДНР" заявили о первом случае коронавируса
- В "ДНР" зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
- Шмыгаль пообещал "карантинную" доплату пенсионерам старше 80
- "ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными
- Зеленский подписал закон о социальных гарантиях на период карантина
- На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-19
- Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина