Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина

06.04.2020 10:00

Кабинет министров обнародовал номера горячих линий по вопросам, касающимся карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавируса, информация появилась на сайте правительства, сообщает Корреспондент.net.

Номера телефонов указаны во всех регионах Украины.