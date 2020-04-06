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Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача

06.04.2020 13:00
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Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача

В Министерстве здравоохранения объяснили, что лицам, у которых нет подписанной декларации с семейным врачом, в случае наличия симптомов коронавируса необходимо звонить на 103, передает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.
"В случае, если у человека отсутствует декларация, подписанная с семейным врачом, есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - пояснил он.



Теги: телефон, Минздрав, симптом, COVID-19
 
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