Главная / Новости / Украина / Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача
Последние новости раздела
- Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе14:00
- Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача13:00
- В Украине за сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-1911:00
- Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина10:00
- В Украине зафиксирован 1251 случай COVID-1911:00
- Кабмин разъяснил новые правила карантина09:00
- В Украине число зараженных COVID-19 превысило тысячу11:00
- "Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса09:00
- Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина14:00
- НБУ купил доллары на межбанке и укрепил гривну12:00
Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача
06.04.2020 13:00
В Министерстве здравоохранения объяснили, что лицам, у которых нет подписанной декларации с семейным врачом, в случае наличия симптомов коронавируса необходимо звонить на 103, передает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.
"В случае, если у человека отсутствует декларация, подписанная с семейным врачом, есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - пояснил он.
Теги: телефон, Минздрав, симптом, COVID-19
Читайте также:
- Статистику Минздрава "лихорадит"?
- Мобильные номера 10 миллионов Украинцев могут поменяться
- В мае овощи дешевеют, а топливо "устремляется к звездам"
- Сын Николая Расторгуева стал жертвой грабителей
- Украинцы могут получить по телефону бесплатную правовую помощь
- Жителям Донбасса понравилось жаловаться на налоговую
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-1913:00
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы17:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила13:00
- В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры10:00
- На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-1908:00
- "ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными17:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом10:00
- В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-1908:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- Мюнхенская «Бавария» возобновила тренировки15:00
- Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе14:00
- Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача13:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- В Украине за сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-1911:00
- Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина10:00
- Британская разведка назвала свою версию появления коронавируса09:00
- Зафиксирован первый случай заражения тигра коронавирусом08:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила
- В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры
- ВОЗ назвала основные пути заражения COVID-19
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса
- МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок
- "Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса
- На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-19
- Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина