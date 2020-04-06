Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача

06.04.2020 13:00

В Министерстве здравоохранения объяснили, что лицам, у которых нет подписанной декларации с семейным врачом, в случае наличия симптомов коронавируса необходимо звонить на 103, передает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"В случае, если у человека отсутствует декларация, подписанная с семейным врачом, есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - пояснил он.