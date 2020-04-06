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Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе
С 7 апреля государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующие ограничения на границе инициировали в правительстве, сообщает Телеканал новостей «24».
"С 00:00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекратят пешеходное сообщение. С учетом всех ограничений с 7 апреля остается всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу собственным автотранспортом", – отмечают пограничники.
Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут действовать:
Ягодин;
Краковец;
Ужгород;
Тиса;
Дьяково;
Порубное;
Паланка – Маяки – Удобное;
Староказачье;
Рени;
Могилев-Подольский;
Гоптовка;
Юнаковка;
Бачевск;
Сеньковка;
Меловое;
Новые Яриловичи
Славутич;
Выступовичи;
Доманово.
Теги: граница, сокращение, пункт пропуска, COVID-19
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