Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе

06.04.2020 14:00

С 7 апреля государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующие ограничения на границе инициировали в правительстве, сообщает Телеканал новостей «24».

"С 00:00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекратят пешеходное сообщение. С учетом всех ограничений с 7 апреля остается всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу собственным автотранспортом", – отмечают пограничники.

Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут действовать:

Ягодин;

Краковец;

Ужгород;

Тиса;

Дьяково;

Порубное;

Паланка – Маяки – Удобное;

Староказачье;

Рени;

Могилев-Подольский;

Гоптовка;

Юнаковка;

Бачевск;

Сеньковка;

Меловое;

Новые Яриловичи

Славутич;

Выступовичи;

Доманово.