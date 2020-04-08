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ПФУ начал выплату компенсаций пенсионерам старше 80 лет
08.04.2020 15:00
Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает РБК-Украина.
Как отметили в ПФУ, выплата 500 гривен за апрель начата тем пенсионерам, у кого дата выплаты проводятся по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные деньги в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.
Кроме того, для граждан старше 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен.
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