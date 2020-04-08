- Опубликован список карантинных блокпостов в Украине16:30
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля10:00
- Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе14:00
- Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача13:00
- В Украине за сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-1911:00
- Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина10:00
- В Украине зафиксирован 1251 случай COVID-1911:00
- Кабмин разъяснил новые правила карантина09:00
- В Украине число зараженных COVID-19 превысило тысячу11:00
- "Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса09:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля
В Украине, на утро 8 апреля зафиксировано уже 1 668 случаев коронавирусной болезни. А вчера, 7 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 1 462. Всего же за минувшие сутки в стране зафиксировано 206 новых случаев заражений. Об этом передает ЦОЗ Минздрава в соцсети, сообщает СТРАНА.ua.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаям;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
г. Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 205 сообщений о подозрении на Covid-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1914:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-1913:00
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы17:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила13:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- Опубликован список карантинных блокпостов в Украине16:30
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1914:00
- Минюст США назвал чиновников ФИФА, подкупленных Россией13:00
- Чехия и Дания ослабляют карантинные меры12:00
- Вирусологи хотят изучить феномен Николаевской области11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля10:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля
- МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19
- Британская разведка назвала свою версию появления коронавируса
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-19
- Кабмин разъяснил новые правила карантина
- Чехия и Дания ослабляют карантинные меры
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-19