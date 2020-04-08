- В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля10:00
- Опубликован список карантинных блокпостов в Украине16:30
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля10:00
- Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе14:00
- Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача13:00
- В Украине за сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-1911:00
- Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина10:00
- В Украине зафиксирован 1251 случай COVID-1911:00
- Кабмин разъяснил новые правила карантина09:00
В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса
Центр общественного здоровья Минздрав Украины опубликовал перечень симптомов, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют, передает Громадское Телевидение.
Об этом пишет ЦОЗ в Facebook.
Так, врачи будут госпитализировать пациента, если:
болезнь средней тяжести или тяжелая (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);
имеющиеся клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;
имеющиеся клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;
имеющиеся клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;
пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;
у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, плохо поддается коррекции.
Теги: Минздрав, симптом, госпитализация, COVID-19
- Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача
- Эпидемия свиного гриппа. Минздрав рассказал, кого упекут в больницу
- Число жертв свиного гриппа в Мексике превысило 100 человек
- В Киеве госпитализирован мужчина с подозрением на свиной грипп
- В Китае госпитализирована россиянка с симптомами свиного гриппа
- Когда пора на больничную койку?
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1914:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-1913:00
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы17:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила13:00
- В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля10:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- Опубликован список карантинных блокпостов в Украине16:30
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1914:00
- Минюст США назвал чиновников ФИФА, подкупленных Россией13:00
- Чехия и Дания ослабляют карантинные меры12:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"
- МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19
- Британская разведка назвала свою версию появления коронавируса
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-19
- Кабмин разъяснил новые правила карантина
- Чехия и Дания ослабляют карантинные меры
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»