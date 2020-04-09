- Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция08:00
- ПФУ начал выплату компенсаций пенсионерам старше 80 лет15:00
- В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля10:00
- Опубликован список карантинных блокпостов в Украине16:30
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля10:00
- Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе14:00
- Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача13:00
- В Украине за сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-1911:00
- Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина10:00
Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция
Кабинет Министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал премьер.
Так, согласно обновленным правилам продолжать работу в период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.
Также, был утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, пересекающих государственную границу, в обсерваторы. Местные органы власти получили право оплачивать проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.
Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли:
- государственные служащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции";
- военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
- лица, которые осуществляют меры, связанные с недопуском распространения COVID-19;
- лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры (в сферах энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникативных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового секторов, оборонной промышленности, жизнеобеспечения населения, в том числе сельского хозяйства и здравоохранения, коммунальных, аварийных и спасательных служб, служб экстренной помощи населения) и предприятий, включенных в список имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Теги: карантин, Кабмин, COVID-19
- Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов
- Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина
- Кабмин разъяснил новые правила карантина
- Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина
- Шмыгаль пообещал "карантинную" доплату пенсионерам старше 80
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1914:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-1913:00
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы17:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция08:00
- Онлайн-шоу Евровидения: когда и где смотреть17:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- ПФУ начал выплату компенсаций пенсионерам старше 80 лет15:00
- Домашний стадион "Шахтера" могут превратить в полевой госпиталь14:00
- Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф13:00
- На "родине коронавируса" полностью отменили карантин12:00
- В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля10:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса
- Британская разведка назвала свою версию появления коронавируса
- Опубликован список карантинных блокпостов в Украине
- Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший
- Вирусологи хотят изучить феномен Николаевской области