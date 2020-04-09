Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция

09.04.2020 08:00

Кабинет Министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал премьер.

Так, согласно обновленным правилам продолжать работу в период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.

Также, был утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, пересекающих государственную границу, в обсерваторы. Местные органы власти получили право оплачивать проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.

Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли: