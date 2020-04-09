В Минцифры создали карту нарушений самоизоляции

09.04.2020 14:00

В Министерстве цифровой трансформации проанализировали данные с мобильных телефонов людей, которые должны находиться на самоизоляции и создали карту, которая демонстрирует нарушения. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил глава ведомства Михаил Федоров в Facebook, передает Корреспондент.net.

По его словам, были проанализированы данные от мобильных операторов более чем полмиллиона людей, которые вернулись из стран, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Данные были получены с 17 марта. На их основе определили населенные пункты, в которых живут люди, которые находились на самоизоляции менее 14 дней.

"Оранжевый - 50-200 людей не соблюдали карантин. Красный - более 200. При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров... На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав", - рассказал Федоров.