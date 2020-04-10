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НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт
10.04.2020 12:00
Банки в Украине будут автоматически продлевать на три месяца срок действия карт, у которых он заканчивается, чтобы людям не пришлось идти в отделение банка во время карантина. Об этом Национальный банк Украины сообщил в Facebook, передает hromadske.
«Закончился срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца», — говорится в сообщении.
В НБУ также отметили, что за подробностями следует обратиться в банк по телефону или онлайн.
Теги: НБУ, кредитная карта, карантин, срок
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