Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля

10.04.2020 11:00

В Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 119 случаев;

Волынская область - 41 случай;

Днепропетровская область - 52 случая;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 41 случай;

Закарпатская область - 56 случаев;

Запорожская область - 54 случая;

Ивано-Франковская область - 254 случая;

Кировоградская область - 82 случая;

г. Киев - 348 случаев;

Киевская область - 140 случаев;

Львовская область - 82 случая;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев;

Одесская область - 46 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ривненская область - 85 случаев;

Сумская область - 63 случая;

Тернопольская область - 196 случаев;

Харьковская область - 6 случаев;

Херсонская область - 27 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 366 случаев;

Черкасская область - 86 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля 2020 в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.