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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля
В Украине, на утро 13 апреля зафиксировано уже 3 102 случая коронавирусной болезни. А вчера, 12 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 2 777. Всего же за минувшие сутки в стране зафиксировано 325 новых случая заражений. Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети, сообщает СТРАНА.ua.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 13 апреля в Украине 3 102 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 194 случая;
Волынская область - 78 случаев;
Днепропетровская область - 60 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 94 случая;
Закарпатская область - 92 случая;
Запорожская область - 85 случаев;
Ивано-Франковская область - 300 случаев;
Кировоградская область - 142 случая;
г. Киев - 495 случаев;
Киевская область - 216 случаев;
Львовская область - 124 случая;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 5 случаев;
Одесская область - 69 случаев;
Полтавская область - 25 случаев;
Ровенская область - 125 случаев;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 273 случая;
Харьковская область - 11 случаев;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 22 случая;
Черновицкая область - 462 случая;
Черкасская область - 102 случая;
Черниговская область - 9 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на Covid-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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