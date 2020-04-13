Укргидрометцентр предупредил о ночных заморозках

13.04.2020 08:00

По данным Укргидрометцентра, 13 апреля на Левобережье - сильные ночные заморозки, ночью 14 апреля - заморозки и в восточных областях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"13 апреля на всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье сильные ночные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый), ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый).