Кабмин ввел регулирование цен на социальные продукты и лекарства

15.04.2020 09:00

С 15 апреля правительство возвращается на период чрезвычайной ситуации к государственному регулированию цен на 10 социальных продуктов, 8 лекарственных средств, маски и перчатки, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется", — написал он.

Под государственное регулирование подпадают:

- гречка,

- сахар,

- мука пшеничная в/с,

- отечественные макароны,

- молоко 2,5% в пленке,

- ржано-пшеничный хлеб,

- куриные яйца 1 категории,

- курица в тушке,

- сливочное масло 72,5%

- минеральная вода без газа.

Дорошенко отметил, что перечень продукции, подлежащей регулированию, может возрастать.

"Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса", — добавил он.

По словам Дорошенко, государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и "иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования".