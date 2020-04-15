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Кабмин ввел регулирование цен на социальные продукты и лекарства
С 15 апреля правительство возвращается на период чрезвычайной ситуации к государственному регулированию цен на 10 социальных продуктов, 8 лекарственных средств, маски и перчатки, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко.
"Мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется", — написал он.
Под государственное регулирование подпадают:
- гречка,
- сахар,
- мука пшеничная в/с,
- отечественные макароны,
- молоко 2,5% в пленке,
- ржано-пшеничный хлеб,
- куриные яйца 1 категории,
- курица в тушке,
- сливочное масло 72,5%
- минеральная вода без газа.
Дорошенко отметил, что перечень продукции, подлежащей регулированию, может возрастать.
"Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса", — добавил он.
По словам Дорошенко, государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и "иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования".
Теги: цена, продукты, Кабмин, лекарства
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