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Кабмин официально приравнял электронные и "бумажные" паспорта

16.04.2020 09:00
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Кабмин официально приравнял электронные и "бумажные" паспорта

Правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов, информирует СТРАНА.ua.
Об этом сообщило Минцифры на своей странице в Facebook.
Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карту и извлечение из нее. Если у вас нет ID-карты, Минцифры оцифровало биометрический загранпаспорт, который так же удостоверяет личность. Он дает такие же права и возможности, как и бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с заграничным биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карт. Это значит, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности.



Теги: электронный паспорт, ID-карта, Кабмин, аналог
 
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