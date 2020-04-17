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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля
В Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 296 случаев;
Волынская область - 122 случая;
Днепропетровская область - 89 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 177 случаев;
Закарпатская область - 150 случаев;
Запорожская область - 118 случаев;
Ивано-Франковская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 218 случаев;
г. Киев - 705 случаев;
Киевская область - 253 случая;
Львовская область - 203 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 93 случая;
Полтавская область - 41 случай;
Ривненская область - 240 случаев;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 353 случая;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 51 случай;
Хмельницкая область - 38 случаев;
Черновицкая область - 759 случаев;
Черкасская область - 137 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, ситуация, COVID-19
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