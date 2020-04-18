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Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (ВИДЕО)

18.04.2020 12:00
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Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (ВИДЕО)

Президент Украины в своем поздравлении с наступающей Пасхой призвал всех украинцев отпраздновать Пасху дома. Видеопоздравление Зеленский разместил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Пасха - это победа жизни над смертью. Это - праздник радости. Давайте найдем в сегодняшней ситуации позитив. ... Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и карантина нас пугают цифры на весах, а не на градуснике", - отметил он.
"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единения. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего", - подчеркнул Зеленский.



Теги: поздравление, Пасха, Зеленский
 
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