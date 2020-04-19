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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля

19.04.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля

По состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 449 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 18 апреля зараженных в стране было выявлено 5 106 человек. Всего же за сутки болезнь подхватили 343 человека. Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 19 апреля в Украине 5 449 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 110 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 211 случаев;
Закарпатская область - 182 случая;
Запорожская область - 131 случай;
Ивано-Франковская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 245 случаев;
г. Киев - 801 случай;
Киевская область - 304 случая;
Львовская область - 245 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 112 случаев;
Полтавская область - 61 случай;
Ровенская область - 308 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 390 случаев;
Харьковская область - 67 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 47 случаев;
Черновицкая область - 889 случаев;
Черкасская область - 151 случай;
Черниговская область - 12 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 апреля 2020 в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с началf 2020 года поступило 17 368 сообщений о подозрении на Covid-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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