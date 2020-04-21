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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля
В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 338 случаев;
Волынская область - 174 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 270 случаев;
Закарпатская область - 205 случаев;
Запорожская область - 137 случаев;
Ивано-Франковская область - 556 случаев;
Кировоградская область - 247 случаев;
г. Киев - 892 случая;
Киевская область - 356 случаев;
Львовская область - 256 случаев;
Луганская область - 25 случаев;
Николаевская область - 41 случай;
Одесская область - 146 случаев;
Полтавская область - 101 случай;
Ривненская область - 341 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 435 случаев;
Харьковская область - 77 случаев;
Херсонская область - 70 случаев;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 988 случаев;
Черкасская область - 186 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020 в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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