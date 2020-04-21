Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля

21.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 338 случаев;

Волынская область - 174 случая;

Днепропетровская область - 122 случая;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 270 случаев;

Закарпатская область - 205 случаев;

Запорожская область - 137 случаев;

Ивано-Франковская область - 556 случаев;

Кировоградская область - 247 случаев;

г. Киев - 892 случая;

Киевская область - 356 случаев;

Львовская область - 256 случаев;

Луганская область - 25 случаев;

Николаевская область - 41 случай;

Одесская область - 146 случаев;

Полтавская область - 101 случай;

Ривненская область - 341 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 435 случаев;

Харьковская область - 77 случаев;

Херсонская область - 70 случаев;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 988 случаев;

Черкасская область - 186 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020 в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщения о подозрении на COVID-19.