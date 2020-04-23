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Новая почта изменила правила выдачи посылок

23.04.2020 17:00
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Новая почта изменила правила выдачи посылок

Курьерская служба "Новая почта" ввела должность администраторов, которые будут обслуживать клиентов на улице. Речь идет о тех, кто уже оплатил посылку. Один или два администратора будут стоять на улице и проводить такое обслуживание, сообщает РБК-Украина.
При этом, если посылка не оплачена, это можно будет быстро сделать при помощи приложения Новой почты, не заходя в помещение.Таким образом почтовая служба стремится снизить риск передачи коронавируса в помещении, ускорить работу с клиентами и избежать больших очередей под отделениями.
Уже сейчас на улице работают почти 500 администраторов по всей Украине. В зависимости от количества клиентов, обслуживание выполняют один или два сотрудника. Такую должность ввели не во всех отделениях, а только там, где самая высокая нагрузка.



Теги: посылка, правила, Новая почта
 
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