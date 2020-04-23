В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад

23.04.2020 15:00

В Киеве начал работу первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детишек в возрасте 4-6 лет. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Этот проект введен в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.

Во время карантина, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность виртуально посещать занятия, которые проводят специалисты. Расписание занятий во все дни для удобства будет неизменным:

10:00 - сказка-йога;

11:00 - английский язык для детей;

12:00 - развивающие занятия.

Все занятия также будут доступны на постоянной основе в записи.