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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля

26.04.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля

В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 388 случаев;
Волынская область - 241 случай;
Днепропетровская область - 292 случая;
Донецкая область - 29 случаев;
Житомирская область - 348 случаев;
Закарпатская область - 329 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 731 случай;
Кировоградская область - 323 случая;
г. Киев - 1188 случаев;
Киевская область - 542 случая;
Львовская область - 348 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 111 случаев;
Одесская область - 220 случаев;
Полтавская область - 172 случая;
Ривненская область - 508 случаев;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 607 случаев;
Харьковская область - 147 случаев;
Херсонская область - 87 случаев;
Хмельницкая область - 70 случаев;
Черновицкая область - 1341 случай;
Черкасская область - 257 случаев;
Черниговская область - 32 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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