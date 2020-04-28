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В двух областях Украины начинают ИФА-тестирование на коронавирус

28.04.2020 08:00
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В двух областях Украины начинают ИФА-тестирование на коронавирус

В Одесской и Сумской областях начнется ИФА-тестирование, которое позволит выявить наличие антител к коронавирусу, передает Укринформ.
Об этом в программе “Свобода слова” на ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
“Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно посмотреть наличие антител, и посмотреть эпидемиологически, были ли пропущены такие случаи (заболевания COVID-19 - ред.). Первые подобные случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской областях. ИФА-тесты к нам уже зашли. Мы начинаем тестирование и будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости. Наша задача - чтобы тот, кто нуждается в медицинской помощи, получил ее”, - сказал Ляшко.



Теги: Украина, тестирование, COVID-19
 
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