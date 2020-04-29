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НБУ представил монету в 10 гривен (ВИДЕО)
Национальный банк с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, сообщает пресс-служба регулятора в среду, 29 апреля, передает Корреспондент.net.
На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн монет.
Банкноты номиналом 10 гривен не нужно обменивать на монеты. Постепенно - в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.
Диаметр новой монеты составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и гурт) новая 10-гривневая монета существенно отличается от монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.
На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.
Визуальные и тактильные элементы защиты монеты - это дизайн аверса и реверса, оформление ребра (соответствующий тип рифления) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях.
Теги: НБУ, монета, анонс
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