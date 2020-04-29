Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками

29.04.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками

В Днепре власти пошли на очень неоднозначный шаг в своей борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19.  Здесь на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на грозную инфекцию, появились листовки - предупреждения, сообщает "Страна".
Такие "информационные листки" развешены уже на 150 домах города. Как пояснили чиновники, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут  дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.



Теги: дом, Днепр, листовка, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх