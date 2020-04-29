Последние новости раздела
- В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля10:00
- В двух областях Украины начинают ИФА-тестирование на коронавирус08:00
- Кабмин анонсировал возобновление работы продуктовых рынков16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля10:00
- Синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля10:00
В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками
29.04.2020 13:00
В Днепре власти пошли на очень неоднозначный шаг в своей борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19. Здесь на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на грозную инфекцию, появились листовки - предупреждения, сообщает "Страна".
Такие "информационные листки" развешены уже на 150 домах города. Как пояснили чиновники, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.
Теги: дом, Днепр, листовка, COVID-19
- В Покровске разрешили работу рынков12:00
- Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин11:00
- В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи08:00
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-1916:00
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"12:00
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе11:00
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы11:00
- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину17:00
- В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-1913:00
- В Мариуполе резко возросло число зараженных COVID-1909:00
- В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками13:00
- В Покровске разрешили работу рынков12:00
- Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля10:00
- В США коронавирус обнаружили у собаки09:00
- В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи08:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-1916:00
- На YouTube пройдет бесплатный онлайн-кинофестиваль15:00
- Сингапурские ученые создали сайт с прогнозом развития пандемии Covid-1914:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая
- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе
- В Мариуполе резко возросло число зараженных COVID-19
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-19
- В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"
- Медики США расширили список симптомов коронавируса
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы