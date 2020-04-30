- Украинским заробитчанам разрешили вылететь в Лондон08:00
- Кабмин разрешил работу 872 продовольственных рынков17:00
- НБУ представил монету в 10 гривен (ВИДЕО)16:00
- В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля10:00
- В двух областях Украины начинают ИФА-тестирование на коронавирус08:00
- Кабмин анонсировал возобновление работы продуктовых рынков16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля10:00
Украинским заробитчанам разрешили вылететь в Лондон
Госавиаслужба передумала и все-таки позволила выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане. Как передает hromadske, об этом рассказал один из пассажиров на борту Олег Тумак.
По его словам, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был взлететь в 12:40. То есть бюрократические решения задержали его почти на 9 часов.
Напомним, о запрете лететь в Лондон авиаперевозчику МАУ сообщили за несколько часов до взлета. Более 100 пассажиров, съехавшихся со всей Украины, все время находились в терминале аэропорта "Борисполь".
Самолет заказал британский работодатель, который уже заключил долгосрочные контракты с украинскими работниками.
Теги: Киев, Лондон, самолет, сезонные работы, работник
- В Украине отменили дешевые рейсы из Киева в Симферополь
- Забравшийся в шасси самолета "заяц" чудом пережил перелет из Вены в Лондон
- В Донецком аэропорту задымился самолет
- В Борисполь прибыл самолет из Японии с украинцами на борту
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- Wizz Air Украина откроет рейсы в Стамбул для украинских болельщиков
- В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у одного из участников обмена пленными14:00
- В Покровске разрешили работу рынков12:00
- Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин11:00
- В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи08:00
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-1916:00
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"12:00
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе11:00
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы11:00
- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину17:00
- В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом09:00
- Украинским заробитчанам разрешили вылететь в Лондон08:00
- Кабмин разрешил работу 872 продовольственных рынков17:00
- НБУ представил монету в 10 гривен (ВИДЕО)16:00
- В НАНУ назвали дату пика эпидемии COVID-19 в Украине15:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у одного из участников обмена пленными14:00
- В Днепре дома зараженных Сovid-19 пометили желтыми листовками13:00
- В Покровске разрешили работу рынков12:00
- Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля10:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-19
- Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"
- Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО" (ВИДЕО)
- В "ДНР" нашли коронавирус у одного из участников обмена пленными
- Медики США расширили список симптомов коронавируса
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы
- Сингапурские ученые создали сайт с прогнозом развития пандемии Covid-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля