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Украинским заробитчанам разрешили вылететь в Лондон

30.04.2020 08:00
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Украинским заробитчанам разрешили вылететь в Лондон

Госавиаслужба передумала и все-таки позволила выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане. Как передает hromadske, об этом рассказал один из пассажиров на борту Олег Тумак.
По его словам, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был взлететь в 12:40. То есть бюрократические решения задержали его почти на 9 часов.
Напомним, о запрете лететь в Лондон авиаперевозчику МАУ сообщили за несколько часов до взлета. Более 100 пассажиров, съехавшихся со всей Украины, все время находились в терминале аэропорта "Борисполь".
Самолет заказал британский работодатель, который уже заключил долгосрочные контракты с украинскими работниками.



Теги: Киев, Лондон, самолет, сезонные работы, работник
 
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