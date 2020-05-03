Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 мая

03.05.2020 10:00

По данным на утро воскресенья, 3 мая, в Украине зафиксировано уже 11 913 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 2 мая, этот показатель составлял 11 411 случаев. Новых эпизодов за сутки - 502, сообщает СТРАНА.ua.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 435 случаев;

Волынская область - 324 случая;

Днепропетровская область - 448 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 423 случая;

Закарпатская область - 508 случаев;

Запорожская область - 275 случаев;

Ивано-Франковская область - 965 случаев;

Кировоградская область - 397 случаев;

г. Киев - 1511 случаев;

Киевская область - 784 случая;

Львовская область - 473 случая;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 149 случаев;

Одесская область - 409 случаев;

Полтавская область - 222 случая;

Ровенская область - 726 случаев;

Сумская область - 110 случаев;

Тернопольская область - 868 случаев;

Харьковская область - 348 случаев;

Херсонская область - 136 случаев;

Хмельницкая область - 115 случаев;

Черновицкая область - 1818 случаев;

Черкасская область - 308 случаев;

Черниговская область - 54 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 мая 2020 в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 31 724 сообщения о подозрении на Covid-19.