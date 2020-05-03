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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 мая

03.05.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 мая

По данным на утро воскресенья, 3 мая, в Украине зафиксировано уже 11 913 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 2 мая, этот показатель составлял 11 411 случаев. Новых эпизодов за сутки - 502, сообщает СТРАНА.ua.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 435 случаев;
Волынская область - 324 случая;
Днепропетровская область - 448 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 423 случая;
Закарпатская область - 508 случаев;
Запорожская область - 275 случаев;
Ивано-Франковская область - 965 случаев;
Кировоградская область - 397 случаев;
г. Киев - 1511 случаев;
Киевская область - 784 случая;
Львовская область - 473 случая;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 149 случаев;
Одесская область - 409 случаев;
Полтавская область - 222 случая;
Ровенская область - 726 случаев;
Сумская область - 110 случаев;
Тернопольская область - 868 случаев;
Харьковская область - 348 случаев;
Херсонская область - 136 случаев;
Хмельницкая область - 115 случаев;
Черновицкая область - 1818 случаев;
Черкасская область - 308 случаев;
Черниговская область - 54 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 мая 2020 в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 31 724 сообщения о подозрении на Covid-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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