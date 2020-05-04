Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Карантин в Украине продлили до 22 мая

04.05.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Карантин в Украине продлили до 22 мая

В Украине карантин, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет продлен до 22 мая. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Очень важно правильно завершать процесс карантина и правильно из него выходить. Мы видим, что Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации, поэтому для нас смягчение карантина не означает его полного снятия. Карантин будет продлен до 22 мая", - сказал Шмыгаль.
При этом он допустил смягчение карантина с 11 мая.



Теги: Украина, Кабинет министров, карантин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх