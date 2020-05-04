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Сервис Uber Eats уходит из Украины
Сервис доставки еды Uber Eats прекращает свою работу в Украине с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает телеканал 112 Украина.
"Уже более года мы сотрудничаем с местными ресторанами и предоставляем платформу для удобной и надежной доставки еды в Украине, и нам было очень непросто принять решение о прекращении работы Uber Eats в этой стране с 3 июня 2020 года. Сейчас для нас главное — свести к минимуму последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и пользователей", - отметили в компании.
В то же время в заявлении сказано, что сервис заказа поездок Uber продолжит работать в Украине, как и раньше.
Отметим, что сервис Uber Eats в Украине запустился в феврале 2019 года. Сейчас к нему подключены более 700 ресторанов.
Теги: Украина, еда, сервис, UBER
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