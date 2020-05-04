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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 мая
В Украине за сутки зафиксировали 418 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,3 тыс. человек. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СНБО.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 418 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 436 случаев;
Волынская область - 340 случаев;
Днепропетровская область - 460 случаев;
Донецкая область - 81 случай;
Житомирская область - 430 случаев;
Закарпатская область - 531 случай;
Запорожская область - 285 случаев;
Ивано-Франковская область - 984 случая;
Кировоградская область - 401 случай;
м. Киев - 1535 случаев;
Киевская область - 853 случая;
Львовская область - 506 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 161 случай;
Одесская область - 427 случаев;
Полтавская область - 227 случаев;
Ривненская область - 750 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 896 случаев;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 139 случаев;
Хмельницкая область - 116 случаев;
Черновицкая область - 1887 случаев;
Черкасская область - 312 случаев;
Черниговская область - 64 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 г. в Центр поступили 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 32 270 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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