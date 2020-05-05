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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая
Украине за сутки зафиксировали 366 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,6 тыс. человек. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 366 человек. Из них 26 детей и 92 медработника. Были госпитализированы 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопровождающие хронические заболевания", - отметил он.
При этом 256 пациентов выздоровели.
За все время пандемии в Украине заболели 12 697 человек. Из них 881 ребенок и 2479 медработников.
Кроме того, всего выздоровели 1875, а 316 человек умерли.
По словам Степанов, проведено 5307 исследований методом ПЦР-тестирования.
Согласно данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 454 случая;
Волынская область - 343 случая;
Днепропетровская область - 478 случаев;
Донецкая область - 83 случая;
Житомирская область - 448 случаев;
Закарпатская область - 546 случаев;
Запорожская область - 287 случаев;
Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
Кировоградская область - 401 случай;
г. Киев - 1583 случая;
Киевская область - 866 случаев;
Львовская область - 514 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Николаевская область - 163 случая;
Одесская область - 469 случаев;
Полтавская область - 231 случай;
Ривненская область - 779 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 923 случая;
Харьковская область - 377 случаев;
Херсонская область - 142 случая;
Хмельницкая область - 119 случаев;
Черновицкая область - 1948 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 64 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 в Центр поступило 1041 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33311 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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