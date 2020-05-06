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Кабмин отменил массовые акции на 8-9 мая

06.05.2020 15:00
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Кабмин отменил массовые акции на 8-9 мая

В Украине не будут проходить массовые мероприятия 8-9 мая в связи с карантином, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Корреспондент.net.
Правительство приняло такое решение из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом.
"Накануне Дня памяти 8 и 9 мая в связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия. Чтобы не подвергать риску наших граждан мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий", - сказал премьер.
Он также призвал глав ОГА лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное отмечание ветеранов Второй мировой войны, проживающих в их регионах.



Теги: Кабинет министров, акции, отмена, День Победы
 
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