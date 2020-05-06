Кабмин отменил массовые акции на 8-9 мая

06.05.2020 15:00

В Украине не будут проходить массовые мероприятия 8-9 мая в связи с карантином, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Корреспондент.net.

Правительство приняло такое решение из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом.

"Накануне Дня памяти 8 и 9 мая в связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия. Чтобы не подвергать риску наших граждан мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий", - сказал премьер.

Он также призвал глав ОГА лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное отмечание ветеранов Второй мировой войны, проживающих в их регионах.