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Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина

06.05.2020 11:00
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Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина

Министерство здравоохранения обнародовало правила, которые будут действовать после ослабления карантина. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства, сообщает LIGA.net.
Основные требования к работе кафе и ресторанов с 11 мая:
- Проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня. К работе не допускаются люди с температурой выше 37,2 градуса, а также с признаками респираторных заболеваний.
- Обслуживание разрешается только на вынос по предварительным заказам и/или на летних площадках под открытым небом. Между столами должна быть дистанция 1,5 м, а за каждым из них может размещаться один или два человека.
- На входе необходимо разместить антисептики;.
- Администрация или персонал должны контролировать и обеспечивать условия для предотвращения появления очередей.
- Меню должно располагаться рядом с местом издания заказов, давать меню клиентам нельзя.
- Вход посетителей в заведения общепита запрещен.
- Заказ должны выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре.
- Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель должен обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила.
- Людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общественном питании.
- Перед и после открытия, а также каждые два часа помещение нужно обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами.
- Место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
Правила работы парков и зон отдыха:
- В парках и скверах должны быть оборудованы туалеты, и зоны с жидким мылом и антисептиками на входе в зону отдыха. Запрещены проведение организационных мероприятий и работа аттракционов.
- Посетители имеют право:
пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более трех человек;
использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащей социальной дистанции и правил, установленных администрацией.



Теги: Минздрав, правила, карантин
 
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