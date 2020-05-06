- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая10:00
- Мэр Николаева отменил пропускной режим в общественном транспорте17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая10:00
- Киевский суд заочно арестовал Януковича09:00
- Карантин в Украине продлили до 22 мая16:00
- Сервис Uber Eats уходит из Украины15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 мая10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 мая10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая10:00
Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина
Министерство здравоохранения обнародовало правила, которые будут действовать после ослабления карантина. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства, сообщает LIGA.net.
Основные требования к работе кафе и ресторанов с 11 мая:
- Проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня. К работе не допускаются люди с температурой выше 37,2 градуса, а также с признаками респираторных заболеваний.
- Обслуживание разрешается только на вынос по предварительным заказам и/или на летних площадках под открытым небом. Между столами должна быть дистанция 1,5 м, а за каждым из них может размещаться один или два человека.
- На входе необходимо разместить антисептики;.
- Администрация или персонал должны контролировать и обеспечивать условия для предотвращения появления очередей.
- Меню должно располагаться рядом с местом издания заказов, давать меню клиентам нельзя.
- Вход посетителей в заведения общепита запрещен.
- Заказ должны выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре.
- Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель должен обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила.
- Людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общественном питании.
- Перед и после открытия, а также каждые два часа помещение нужно обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами.
- Место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
Правила работы парков и зон отдыха:
- В парках и скверах должны быть оборудованы туалеты, и зоны с жидким мылом и антисептиками на входе в зону отдыха. Запрещены проведение организационных мероприятий и работа аттракционов.
- Посетители имеют право:
пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более трех человек;
использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащей социальной дистанции и правил, установленных администрацией.
Теги: Минздрав, правила, карантин
- Американским военным запретили большие татуировки
- В США появились новые правила Интернета
- США вводят новые правила получения виз: проверят всю подноготную
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
- Составлены самые глупые правила поведения на работе
- В США женщинам разрешили служить на подлодках
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-1915:00
- В "ЛНР" заявили о 18 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией14:00
- В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-1911:00
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1917:00
- В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику14:00
- В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры13:00
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-1915:00
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс11:00
- В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе11:00
- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая10:00
- Усик и Ломаченко снялись в российском религиозном фильме (ВИДЕО)09:00
- Минздрав разрешил клинические исследования украинского препарата от COVID-1908:00
- Мэр Николаева отменил пропускной режим в общественном транспорте17:00
- Украинский фильм "Племя" установил рекорд YouTube (ВИДЕО)16:00
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-1915:00
- В "ЛНР" заявили о 18 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией14:00
- Израильские ученные обнаружили антитела, нейтрализующие COVID-1913:00
- В Минреинтеграции планируют создать электронную очередь для пенсионеров из ОРДЛО12:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-19
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-19
- В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-19
- В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-19
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-19
- В Минреинтеграции планируют создать электронную очередь для пенсионеров из ОРДЛО
- В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику