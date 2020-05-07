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Рада приняла закон о страховании медиков от COVID-19

07.05.2020 17:00
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Рада приняла закон о страховании медиков от COVID-19

Верховная Рада на заседании в четверг, 7 мая, 340 голосами приняла законопроект № 3376-1, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей, сообщает Корреспондент.net.
Законопроект предусматривает следующее:

  • Выплаты медикам, которые заболели COVID-19, приравниваются к выплатам участников боевых действий.
  • В случае получения группы инвалидности для медработника из-за заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 600 тысяч гривен.
  • Выплаты семье медработника в случае его смерти от коронавируса будут составлять 1,5 миллиона гривен.

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий уточнил, что выплаты будут происходить только в том случае, если у медработника будут осложнения от болезни.



Теги: страхование, Верховная Рада, медики, COVID-19
 
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