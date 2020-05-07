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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая

07.05.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая

В Украине за сутки зафиксировали 507 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 507 человек. Из них 28 детей и 109 медработников. Были госпитализированы 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев", - отметил он.
В то же время, 299 пациентов выздоровели.
"За все время пандемии заболели 13 691 человек. Из них 933 ребенка, а также 2660 медработников. Всего выздоровели 2396 человек. А летальных случаев 340", - добавил Степанов.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 485 случаев;
Волынская область - 393 случая;
Днепропетровская область - 624 случая;
Донецкая область - 89 случаев;
Житомирская область - 468 случаев;
Закарпатская область - 600 случаев;
Запорожская область - 300 случаев;
Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
Кировоградская область - 403 случая;
г. Киев - 1675 случаев;
Киевская область - 916 случаев;
Львовская область - 595 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 171 случай;
Одесская область - 568 случаев;
Полтавская область - 236 случаев;
Ривненская область - 817 случаев;
Сумская область - 131 случай;
Тернопольская область - 951 случай;
Харьковская область - 448 случаев;
Херсонская область - 146 случаев;
Хмельницкая область - 138 случаев;
Черновицкая область - 2048 случаев;
Черкасская область - 324 случая;
Черниговская область - 68 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35904 сообщения о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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